ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم": صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي علاقتها بالوزير

د.محمد عبداللطيف
د.محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يجرى تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية".

 

التربية والتعليم التواصل الاجتماعي الدكتور محمد عبد اللطيف صفحات مزيفة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني