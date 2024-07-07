مدرب سموحة الأسبق: الأهلي يسير بخطى ثابتة في الدوري.. وهذه آخر صفقاته

علق الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة الأسبق، على أداء النادي الأهلي في مباراته مع الداخلية بالدوري الممتاز قائلا: "أداء الأهلي كان بامتياز منذ فترة حيث يسير على خطى ثابتة ودائما يعرف طريقه".

وأضاف “إسماعيل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن وجود بيراميدز في صدارة الدوري هو ما أوجد نوعًا من السخونة في بطولة الدوري، معقبًا: "الأهلي يتابع بيراميدز ويعرف أن كل نقطة مهمة وهو ما يجعله يدخل كل مباراة بقوة فكسب طلائع الجيش 4 والداخلية 4"، مؤكدًا أن المباريات المباشرة بين الأهلي وبيراميدز هي التي ستفرق.

وأوضح: "فوز الأهلي على الداخلية يُمثل خطورة على بيراميدز؛ لأن الأهلي يلاحق بيراميدز"، لافتًا إلى أن وجود بيراميدز على قائمة الصدارة ويُصارع عليها ولديه لاعبين قدراتهم عالية وهو ما يؤهله للحصول على البطولة.

وأشار إلى أن إدارة بيراميدز وعدت بمكافآت خاصة حال الفوز بالدوري وهو ما يُشجع اللاعبين، متابعًا: "كلنا مستمتعين بالمنافسة"، منوهًا بأن المواجهات المباشرة بين الأهلي وبيراميدز هي التي ستُحدد الفائز بالدوري.

وأكد أنه انفرد الفترة الماضية بإعلان انضمام يوسف أيمن وهو ما تم، موضحًا أن محمد بن رمضان سيكون بديلًا لديانج، ويحيى بن عطية يتفاوض عليه الأهلي بديلا للاعب علي معلول، ومفاوضات محسن بوريكة المغربي في مرحلتها النهائية؛ لا سيما وأن محمود الخطيب مُصر عليه، مؤكدًا أن هناك صفقات كبيرة يُخطط لها النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن هناك عددًا من الأندية السعودية طلبت بيرسي تاو؛ إلا أنه مُصر على التواجد مع الأهلي، وعن أزمة محمود كهربا قال: "لازم يسمع كلام مدرب الأحمال، لأن هناك حمل تدريبي لكل لاعب".