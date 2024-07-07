الفيوم.. "ريتاج" رسمت أفضل أفيش على مستوى الجمهورية وفازت بالمركز الأول

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، في مسابقة نادي السينما فى دورتها الرابعة ، بالمركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم .

حيث فازت التلميذة ريتاج عصام رمضان - الصف السادس الابتدائي - مدرسة الرسالة الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الأول جمهورية والميدالية الذهبية في رسم أفيش.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق، وكيل المديرية، وطارق هديب، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للتلميذة ريتاج عصام، وذلك لتحقيق مركز أول جمهورية، ولموهبتها الفنية المتميزة، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على التلميذة، وإدارة مدرسة الرسالة بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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