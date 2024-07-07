جالانت: صفقة التبادل مع حماس لا تُلزمنا بتهدئة على الجبهة الشمالية إلا باتفاق مع حزب الله

أثار تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي أفاد بأن صفقة التبادل مع حركة حماس لا تُلزم إسرائيل بتهدئة الوضع على الجبهة الشمالية إلا إذا توصل حزب الله إلى اتفاق معها.

يذكر أن تصريح جالانت جاء فيما تستمر قوات الاحتلال في شن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ عمليات توغل في أرجاء قطاع غزة، محققةً بذلك مجزرةً دامية وتدميرًا واسعًا للمنشآت والمباني السكنية.

وتواصل قوات الاحتلال استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط، مسبّبةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بين السكان المدنيين، وذلك في ظلّ حصار خانق يُفرض على القطاع ويُعرّض مُواطنيه للخطر المُباشر من النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية والمياه والأدوية.

تعد هذه التصريحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية مقلقةً بشكل كبير، خاصةً في ظل التوترات المُتزايدة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك ما يثير القلق من احتمال اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.