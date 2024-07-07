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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية تتجاوز 60%

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية الفرنسية
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أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأنّ نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي جرت اليوم الأحد، قد تجاوزت 60%، وذلك بناءً على بيانات تم جمعها حتى الآن.

وذكرت وزارة الداخلية أنه بلغت نسبة المشاركة 26.63% من 49 مليون ناخب فرنسي حتى ظهر اليوم الأحد، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في عام 2022، حيث بلغت نسبة المشاركة وقتها 18.99%.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنّ نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى من نسبة المشاركة في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، كما أنّها أعلى من نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية عام 2017، التي سُجّلت وقتَها عند 17.75%.

يشار إلى أن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا تُعتبر حاسمة في تحديد تكوين البرلمان والقوى السياسية التي ستُهيمن على الساحة السياسية للبلاد في السنوات المقبلة.

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