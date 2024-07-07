محافظ المنيا الجديد: النهوض بالعمل ومضاعفة الإنتاج أهم أولوياتنا

نقل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي المنيا، مؤكداً على تكليفات الرئيس للنهوض بالعمل ومضاعفة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن سعادته بوجوده بين أبناء الصعيد واعتزازه بأنه واحد منهم، متمسكاً بأخلاقيات ابن القرية وجذوره وثقافته الريفية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة الخطط المستقبلية والتحديات الحالية بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة أن تضع كل قيادة تنفيذية نصب أعينها معياراً يتضمن أخلاقيات العمل الوظيفي، والتفاعل المباشر مع مشاكل المواطنين ووضع منهج عمل يعتمد على رؤية وأفكار جديدة ومقترحات مناسبة لحل المشكلات، تتوافق مع تطلعات المواطنين وتهدف إلى الارتقاء بالعمل واستغلال موارد المحافظة بكفاءة، لافتاً إلى إيمانه أن النجاح لا يأتي صدفة بل يتطلب التخطيط الجيد والعمل الجاد .

من جانبه، أعرب الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عن سعادته بالعمل تحت قيادة اللواء كدوانى، مجدداً العهد بالعمل بإخلاص لخدمة الوطن وأهالي المنيا، مقدماً الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق، على جهوده وتفانيه في خدمة أبناء المحافظة، مؤكداً على تعلمه الكثير من خبرته في العمل التنفيذي.

كما وجه اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، التحية للواء كدوانى داعياً لسيادته بالتوفيق والسداد، راجياً المولى عز وجل أن يعينه على أداء مهمته الوطنية بما يليق بتاريخه وعطائه الوطنى .