"تعليم الفيوم" تحصد الميدالية البرونزية فى البطولة العربية لألعاب القوى

شاركت المدرسة الرياضية بنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، فى البطولة العربية لألعاب القوى .

فازت الطالبة حبيبة محسن حمدي - المدرسة الرياضية للبنات بإدارة غرب الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربي فى البطولة العربية لألعاب القوى ( الميدالية البرونزية - سباق ٥٠٠٠ م جرى ) .

أقيمت البطولة العربية لألعاب القوى في مصر، على ملاعب ستاد هيئة قناة السويس، بمشاركة عدد من المنتخبات العربية ( مصر - المغرب - تونس - الكويت - الجزائر - لبنان - عمان - العراق - قطر - البحرين - الأردن ) .

جدير بالذكر أن الطالبة حبيبة محسن من مواليد 2008، ولعبت فى البطولة العربية مع مواليد 2003، و 2004 وهى بذلك تتحدى الطلاب الأكبر منها سنا .

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة حبيبة، والتي حققت مركز مُشرف لمصر ولمحافظة الفيوم على مستوى الوطن العربي، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطالبة، والشئون التنفيذية ، وتوجية عام التربية الرياضية، وإدارة المدرسة الرياضية للبنات بغرب الفيوم ، على الجهد المتميز المبذول في العمل.

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