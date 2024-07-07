معركة نسائية على عرش طوكيو.. كويكي تسعى لولاية ثالثة بينما تتحدى سايتو

تخوض طوكيو اليوم الأحد، انتخابات حاسمة لمنصب حاكم العاصمة حيث تتنافس الحاكمة الحالية يوريكو كويكي مع منافستها رينهو سايتو في معركة مثيرة للاهتمام.

يتوجه سكان العاصمة إلى مراكز الاقتراع تحت أشعة الشمس الحارقة، وسط أجواء حارة بلغت درجة حرارتها 35 درجة مئوية في بعض المناطق، مسلحين بالمراوح والمشروبات الباردة.

تعتبر هذه الانتخابات اختبارًا صعبًا للتمثيل النسائي في اليابان، حيث لم تشهد البلاد من قبل تولي امرأة منصب رئيس الوزراء، وتهيمن الرجال على المشهد السياسي.

لكن طوكيو، التي تمثل 10% من سكان اليابان و20% من اقتصادها، تدار منذ عام 2016 من قبل كويكي، مذيعة تلفزيونية سابقة (71 عاما)، التي تسعى للفوز بولاية ثالثة على التوالي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كويكي في طريقها للفوز، لكن قد يُقدم المرشح المستقل شينجي إيشيمارو (41 عامًا) مفاجأة غير متوقعة في السباق.



فبينما يعتبر إيشيمارو رئيس بلدية سابق لمدينة أكيتاكاتا بغرب اليابان، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بعض الناخبين المترددين يفضلونه على كل من كويكي وسايتو.