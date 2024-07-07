الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد بمقدار 6 قروش داخل الجهاز المصرفي، ليسجل 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل اقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع في بنوك " سايب، ميد بنك، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، فيصل، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، QNB،العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، ثم 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المتحد، التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.97 جنيه للشراء و 48.07 جنيه للبيع في بنك HSBC.

بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 48 جنيها للشراء و 48.1 جنيه للبيع.