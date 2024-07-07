جامعة العريش تكرم محافظ شمال سيناء السابق ونائبه

كرم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء السابق، ونائبه اللواء هشام الخولي، خلال الحفل الذي نظمته المحافظة تقديرًا لجهودهما في خدمة المحافظة، وبحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

ومنح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، درع الجامعة، للواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء السابق، ونائبه اللواء هشام الخولي، معربًا عن شكره وتقديره لجهودهما خلال فترة توليهما المسؤولية.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عن عميق شكره وامتنانه للحضور، ومشيرًا إلى الدور الكبير للمحافظ الجديد في الحرب على الإرهاب.

