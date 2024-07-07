تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوبة للكيان – أكلاشيه – مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر يجرى تدريسها بالكيان - مطبوعات دعائية – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

