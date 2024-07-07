الأمن يحرر طالبًا مختطفًا في أقل من 24 ساعة بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى أقل من 24 ساعة، بكشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بقنا، وتتمكن من تحديد وضبط الجناة وتحرير المختطف.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" باختطاف نجله (طالب) بدائرة المركز.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن قنا لسرعة تحديد المتهمين .. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمُبلغ ، فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة والتحفظ على المختطف بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، ومطالبة المُبلغ بفديه مالية نظير إطلاق سراح نجله "من هاتف محدد".

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين ، ولدى استشعارهم بالقوات قاموا بالتخلص من (الهاتف المحمول "المستخدم فى الواقعة") ، وإطلاق سراح المختطف وتبين عدم إصابته بأي مكروه، أمكن ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

