ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يحرر طالبًا مختطفًا في أقل من 24 ساعة بقنا

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى أقل من 24 ساعة، بكشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بقنا، وتتمكن من تحديد وضبط الجناة وتحرير المختطف.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" باختطاف نجله (طالب) بدائرة المركز.
جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  ومديرية أمن قنا لسرعة تحديد المتهمين .. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمُبلغ ، فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة والتحفظ على المختطف بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، ومطالبة المُبلغ بفديه مالية نظير إطلاق سراح نجله "من هاتف محدد". 
عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين ، ولدى استشعارهم بالقوات قاموا بالتخلص من (الهاتف المحمول "المستخدم فى الواقعة") ، وإطلاق سراح المختطف وتبين عدم إصابته بأي مكروه، أمكن ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.      
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

إختطاف طالب بقنا وضبط الجناه وتحرير المختطف وزارة الداخلية امن قنا