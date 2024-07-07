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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عودة الكرتي وأحمد سامي لقائمة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الإثنين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة الثنائي أحمد سامي ووليد الكرتي بعد انتهاء إيقافهما بسبب تراكم البطاقات. 

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب    

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي. 

 

وليد الكرتي أحمد سامى بيراميدز والاتحاد السكندري الدوري الممتاز