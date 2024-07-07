شعبة السيارات: الأسعار حاليا متوازنة ومعقولة.. ونسبة الزيادة لا تتجاوز 5%

كشفت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الأسعار بنسبة طفيفة في السوق المصري لا تتجاوز 5% خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة نقص المعروض في الأسواق.

وأكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن نقص المعروض من السيارات في السوق المحلي جاء نتيجة تعطل المنظومة الإلكترونية للشحنات ACID Number، لمدة تصل إلى 50 يوما.

وأوضح السبع أن توقف نظام رقم التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك، يوثر على حجم المعروض من السيارات، وبالتالي بدأت تظهر زيادات في أسعار السيارات على بعض الطرازات بسبب أزمة المعروض، وفى حال طول الأزمة وتعطل دخول الشحنات، من المتوقع أن ترتفع قيمة "الأوفر برايس" على مبيعات السيارات كما كانت من قبل.

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن أسعار السيارات تعتبر متوازنة ومعقولة الفترة الحالية، مستبعدا انخفاضها الفترة المقبلة.