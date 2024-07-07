مكتبة مصر العامة تكشف سيناريوهات نهاية العالم.. غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ، فى 5 من مساء غد الإثنين، عرض ومناقشة فيلم النواة، الذي يتناول سيناريوهات نهاية العالم والذى يتخيل العلماء في الفيلم انها سوف تكون من مركز الأرض وليس من الفضاء المحيط بالكرة الارضية .



يكتشف العلماء توقف مركز الكرة الأرضية عن الدوران لسبب غير معروف، الأمر الذي يتسبب في عشرات الكوراث الطبيعية، فتضرب العواصف الرعدية والزلازل قارات العالم، وتتصرف الطيور بشكل وحشي، وتتوقف أجهزة تنظيم ضربات القلب لتقتل العشرات، وسط هذه الفوضى التي لا قبل للبشر بمواجهتها، ما هو الحل؟ وهل يتمكن العلماء من انقاذ الأرض؟ أم يكون الفشل من نصيبهم؟.

