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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة مصر العامة تكشف سيناريوهات نهاية العالم.. غدًا

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
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تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ، فى 5 من مساء غد الإثنين، عرض ومناقشة  فيلم النواة، الذي يتناول سيناريوهات نهاية العالم والذى يتخيل العلماء في الفيلم انها سوف تكون من مركز الأرض وليس من الفضاء المحيط بالكرة الارضية .
 
يكتشف العلماء توقف مركز الكرة الأرضية عن الدوران لسبب غير معروف، الأمر الذي يتسبب في عشرات الكوراث الطبيعية، فتضرب العواصف الرعدية والزلازل قارات العالم، وتتصرف الطيور بشكل وحشي، وتتوقف أجهزة تنظيم ضربات القلب لتقتل العشرات، وسط هذه الفوضى التي لا قبل للبشر بمواجهتها، ما هو الحل؟ وهل يتمكن العلماء من انقاذ الأرض؟ أم يكون الفشل من نصيبهم؟.
 

مكتبة مصر الجديدة العامة فيلم النواة مركز الكرة الأرضية العواصف الرعدية