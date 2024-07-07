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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يشهد احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد الرؤوف الرحيم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، احتفالية العام الهجري الجديد 1446هـ، والتي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد الرؤوف الرحيم في شبين الكوم. 

حضر الحفل محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الذي تحدث عن فضائل الهجرة النبوية الشريفة والاستفادة من دروسها في حياتنا اليومية، مشدداً على أهمية التخطيط الجيد والتوكل على الله.

من جانبه، قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات التنفيذية وشعب المنوفية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعيده على مصر بالخير والازدهار.

 وأكد  استمرارية مسيرة البناء والتنمية الشاملة في المحافظة تحت قيادة الرئيس السيسي لتحقيق المزيد من الطموحات.

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