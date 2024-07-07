زي النهارده.. سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ٧ شهر يوليو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1124 - سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة.

في عام 1543 - القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.

1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.

في عام 1807 - التوقيع على «اتفاقية تيلسيت» بين الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية وذلك أثناء فترة الحروب التي كان يشنها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والتي سميت باسم الحروب النابليونية

1930 - بداية أشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة.

1937 - وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، وهي التي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين.

تقرير لجنة بيل يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية للتقسيم في تاريخ فلسطين.

1941 - الولايات المتحدة تحتل آيسلندا بدلاً من المملكة المتحدة.

1944 - حدوث أكبر هجمة بانزاي يابانية في معركة سايبان في المحيط الهادئ.

1951 - بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.

1965 - بداية البث التلفزيوني في السعودية.

1969 - إصدار مرسوم اللغات الرسمية بكندا والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في جميع أركان الحكومة الفدرالية.

1978 - استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.

1986 - الحكومة الأردنية تصدر قرار بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات.

1991 - التوقيع على «اتفاقية بريوني» والتي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على الاستقلال.

في عام 1994 - قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين.

عام 2003 - تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.

2005 - هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيًا وجرح حوالي 700 آخرين.

2007 -

تفجير في بلدة آمرلي جنوب كركوك بشاحنة مفخخة أدى لمقتل 105 أشخاص على الأقل وجرح حوالي 240 أخرين.

انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن لمطالبة بفك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وأنها الوحدة اليمنية.

2009 - تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس.

2011 - الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأغلبية 68 صوتًا من أصل 128 نائبًا يتألف منهم مجلس النواب مع انسحاب نواب المعارضة من جلسة الثقة.

2012 - الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة. منذ عام 1969.

2015 - مصرع شخصين في حادثة تصادم جوي بين طائرتي إف-16 فايتنغ فالكون وسيسنا 150 في مونكس كورنر في كارولاينا الجنوبية.

2017 - هجوم إرهابي مسلح على كمين البرث في رفح أدى لمَقتل عدد كبير من افراد الكمين من بينهم العقيد أحمد منسي.

2019 -

منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات يحرز كأس العالم للسيدات 2019 للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه على المنتخب الهولندي بهدفين مقابل لا شيء.

منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز كأس كوبا أمريكا 2019 مُحققاً بذلك اللقب التاسع له في البطولة، بعد تغلبه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف لهدف.

تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الهادفة إلى إنشاء سُوق أفريقيَّة مُوحَّدة تليها حُريَّة الحركة وعملة مُوحَّدة لِلدُول الأعضاء.

2021 -

اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته.

تشكيل حكومة جديدة في الجزائر برئاسة أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية السابق.

2023 - رئيس وزراء هولندا مارك روته يعلن استقالة حكومته على أثر خلافات حول سياسات الهجرة.