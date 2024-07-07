الطائرات الإسرائيلية تجدد خرقها لجدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بلبنان

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه لجدار الصوت وعلى دفعتين بأجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح في لبنان وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.

وأفادت الوكالة بأنه سمع دوى انفجارات في أجواء مدينة صيدا ومعظم المناطق الجنوبية تبين أنها ناجمة عن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت على مستويات منخفضة..لافتة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق أيضا جدار الصوت على دفعتين فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل ومنطقة جزين.