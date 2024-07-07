وسط أجواء من الفرحة والسرور خرجت أهالى محافظة مطروح فى مسيرات شعبية حاملين الأعلام، اليوم الأحد، لاستقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتعبير عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية لتجديد الثقة له محافظا لمطروح لاستكمال مسيرة التنمية وخدمة وأهالى مطروح لفترة جديدة.

احتفالات بجميع مدن ومراكز مطروح



اصطف أهالى مدن العلمين والحمام والضبعة ورأس الحكمة، وكذلك أهالي مدن غرب المحافظة من النجيلة وبرانى والسلوم وسيوة وصولا لمدينة مرسى مطروح بشارع الإسكندرية بمسيرة نظمها القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالى مطروح يتقدمها الخيول والموسيقى والعروض الفلكورية وصولا لديوان عام المحافظة واصطفاف وأغانٍ لفتيات سيوة، كما شهدت الاحتفالية عددا من الفعاليات منها استعراض للخيول والاغاني الشعبية وإلقاء البالونات والهدايا.



وشهدت القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة توافد القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وإسلام رجب نائب محافظ مطروح، والنائب صالح سلطان والنائب جمال الشورى والنائب عيسى أبو تمر والنائبة سحر عيد والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورؤساء المدن والقطاعات التنفيذية بالمحافظة وعمد ومشايخ مطروح وسيوة

لتقديم التهنئة.

عمد مطروح يؤكدون تضافر الجهود ومشاركة الجميع



وخلال الكلمات تم التأكيد على تضافر الجهود ومشاركة الجميع في جهود تنمية المحافظة ومواجهة كل المشكلات لحلها وتحقيق المزيد من تطلعات واحتياجات أهالي مطروح، كما ألقت فتاة من سيوة قصيدة ترحيب وتهنئة بتجديد الثقة للواء خالد شعيب محافظا لمطروح.

احتفالات شعبية بتجديد ثقة القيادة السياسية للواء خالد شعيب محافظا لمطروح

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