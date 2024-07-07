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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعلن تشكيل الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز  وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

جوميز الإسماعيلي الزمالك