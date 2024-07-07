لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد اختبارات التحول الرقمي بجامعة الفيوم

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد اختبارات التحول الرقمي بمركز معلومات جامعة الفيوم، وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور علاء عبد العاطى رئيس اللجنة وعضوية الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب وعمرو ياسين مدير الشئون المالية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق ومدير مركز lcdl الأسبق للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رانيا أبو السعود المدير التنفيذي لمركز المعلومات، والدكتور أحمد فهمى مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد سلامة المدير التنفيذي لمشروع الشبكات، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٧.

وتفقدت اللجنة معامل الاختبارات بمركز المعلومات، وقد عرضت د. رانيا أبو السعود موقف المركز من التدريب على التحول الرقمي، وتابعت اللجنة سير الاختبارات بالمركز، حيث وضح الدكتور أحمد فهمى إجراءات التسجيل والدخول للاختبارات وآلية عمل كنترول الملاحظات.