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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يراس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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بدأت اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة  بكليات وإدارات جامعة المنوفية، اليوم الأحد أعمالها، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور صبحي شرف  نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورناصرعبدالباري  نائب  رئيس الجامعة لشئونا لتعليم والطلاب، والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق السابق .

وأكد الدكتور أحمد القاصد، على أن الجامعة تسعى دائما لإختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية والاشرافية  ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

وأضاف القاصد  أن اللجنة استقبلت اليوم، ٤٥ من المتقدمين لوظيفة  ١٢ مدير ادارة هي:
۱ - مدير إدارة صيانة المبانى بالادارة العامة للصيانة 
۲ - مدير ادارة ورش النجارة بالادارة العامة للورش وتشغيل وسائل النقل
٣ - مدير إدارة الطب الوقائى بالادارة العامة للشئون الطبية
٤- مدير إدارة الشئون البيطرية بالادارة العامة للمزارع - كلية الزراعة 
ه - مدير إدارة شئون إتحاد الطلاب والأسر الطلابية - الادارة العامة لرعاية الشباب 
٦ - مدير إدارة الاستاد والمنشئات الرياضية - الادارة العامة لرعاية الشباب
٧- مدير إدارة رعاية الشباب - كلية الاقتصاد المنزلي

٨- مدير إدارة رعاية الشباب - المعهد الفنى للتمريض 
٩ - مدير مدينة العلوم طالبات - الادارة العامة للمدن الجامعية

۱۰ - مدير مدينة طالبات منوف الإدارة العامة للمدن الجامعية 
۱۱ - مدير إدارة المعامل - كلية الصيدلة 
۱۲ - مدير إدارة المعامل - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الإدارة العامة للمدن الجامعية الدراسات العليا والبحوث الدكتور احمد القاصد العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية