حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.



وتضم قائمة الزمالك كلاً من:



حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.