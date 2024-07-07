"القومية سلامة الغذاء" و"الدواء المصرية" تبحثان سبل التعاون بين الهيئتين

استقبل اليوم الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية وذلك بمقر هيئة سلامة الغذاء، لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والمساهمة في التعاون المثمر من أجل النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد رئيسا الهيئتين على أهمية التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلية و تعزيز سبل التعاون بينهما، وأهمية التكامل والتعاون بين كل الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم.

و أشارا إلى قدرة الهيئتين على المسير قدما في سبيل تحقيق أهم مؤشرات جودة الحياة للمواطن المصري و هو الحصول على الدواء الآمن والفعال، و هو الحال نفسه فيما يخص سلامة الأغذية المتداولة، و شعور المواطن بالرضاء والأمان، و تمتعه بصحة سليمة.

جاء ذلك في إطار التواصل المستمر، و تبادل الآراء ووجهات النظر، و رسم الآليات والسياسات التي تضمن حصول المواطن على الرفاهية و جودة الخدمات الدوائية والغذائية التي يحصل عليها.