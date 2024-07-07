في يومها العالمي.. أين تقع عاصمة الشيكولاتة؟

يمر علينا اليوم الأحد الموافق ٧ يوليو اليوم العالمي بالشكولاته، وتضم الشوكولاته العديد من الأنواع ومنها الشوكولاتة بالحليب و والشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة البيضاء والعديد من الأنواع والشكولاتة بالمكسرات وغيرها.

تاريخ الإحتفال بيوم الشيكولاته

يعود تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة إلى عام 2009، ، وتعود بعض الآراء الي ان يوم السابع من يوليو على وجه الخصوص يحتفل بإدخال الشوكولاتة إلى أوروبا في عام 1550.

الإحتفال باليوم العالمي للشيكولاتة

توجد عدة احتفالات أخرى بيوم الشوكولاتة، ومنها يوم الشوكولاتة الوطني في الولايات المتحدة في 28 أكتوبر، ويدرج الاتحاد الوطني للحلوانيين في الولايات المتحدة يوم 13 سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للشوكولاتة في (13 سبتمبر عام1857)..

وتحتفل غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، بيوم الشوكولاتة في 14 فبراير. وقي لاتفيا، يتم الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة في 11 يوليو.

احتفالات الاتحاد الوطني للحوانيين بالشكولاته

يدرج الاتحاد الوطني للحلوانيين بالولايات المتحدة أربع عطلات أساسية للشوكولاتة في تقويمهم (يوم الشوكولاتة (7 يوليو)، ويومان وطنيان للشوكولاتة (28 أكتوبر و 28 ديسمبر)، ويوم الشوكولاتة العالمي (13 سبتمبر) ، بالإضافة إلى إحتفال اليوم الوطني لشوكولاتة الحليب واليوم الوطني للشوكولاتة البيضاء واليوم الوطني للكاكاو.



هي الدولة الاولى في انتاج الشوكولاته؟

تعد ساحل العاج من اكثر الدول إنتاجا للشيكولاته ، حيث تنتج ما يقرب من ثلثين من الإنتاج العالمي من الكاكاو مصدره غرب أفريقيا، تحتل فيه دولة ساحل العاج الصدارة بحوالي 43%، وذلك حسب تقديرات منظمة الكاكاو العالميةWCF.

ويأتي هذا التصنيف بعد تقدير إجمالي إنتاج يقارب (1,448,992) طن من الكاكاو، وهو ما يقدر بنسبة 30% من الإنتاج العالمي، وبذلك يُمكن اعتبار إنتاج الكاكاو بمثابة المصدر الموفّر لثلثيّ عائدات التجارة في ساحل العاج.



الولايات المتّحدة أشهر دولة في صناعة الشّوكولاتة:

تعتبر الولايات المتخدة من أشهر الدول في العالم من حيث إنتاج الشوكولاتة، فقد قدّر العائد السنوي الناتج عن مبيعاتها بحوالي 20 مليار دولار، ويذكر أن الولايات المتّحدة تصنع الشوكولاتة باستخدام حبوب الكاكاو المستوردة من ساحل العاج كغيرها من الدول المصنعة، وبالنظر لأشهر مصانع الشوكولاتة في الولايات المتّحدة يتربع مصنع هيرشي للأغذية على عرشها، وهو المصنع الّذي أُنشئ منذ عام 1894 في ولاية بنسلفانيا، كما تعتبر ولاية نيويورك من الولايات التي تمتلك العديد من المتاجر المشهورة لبيع الشوكولاتة، وتعد ولاية سان فرانسيسكو كذلك مركزاً رئيسياً لإنتاجها.

عاصمة الشوكولاتة في العالم

تعد العاصمة البلجيكيّة مدينة بروكسل عاصمة الشكولاته في العالم ، واطلق عليهلةهذا اللقب حيث تضم أكبر عدد من متاجر الشكولاتة بالعالم ، و تضم بروكسل ينصح بزيا متحف الكاكاو والشكولاتة ،وفمن خلاله يُمكن التعرف على تاريخ الشوكولاتة وكيفية صنعها إنتاج الشوكولاتة في مدينة باريس تحتل باريس الفرنسية مكانة مميزة في قائمة أشهر مدن العالم في صناعة الشوكولاتة، فهي تشتمل على الكثير من متاجر الشكولاتة، ومن هذه المتاجر سلاسل شهيرة، بالإضافة لصانعي الشكولاتة الحاصلين على اعتراف عالمي فيما يتعلق باحترافهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع، حيث تستضيف مدينة باريس أكبر معرض للشوكولاتة في العالم، والذي يقام كل عامين.