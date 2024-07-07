يورو 2024.. صافرة سلوفينية لمواجهة إسبانيا وفرنسا بنصف النهائي

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة فرنسا وإسبانيا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والذى يستضيفها ملعب "ميونخ فوتبول آرينا" يوم الثلاثاء المقبل.

حيث اسند "يويفا" مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بين فرنسا وإسبانيا في التاسع من الشهر الجاري، إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

وسيساعده مواطنوه توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما سيكون السلوفاكي إيفان كروزلياك حكما رابعا.

وسبق وأن أدار الحكم السلوفينى مواجهة لإسبانيا مع المنتخب إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وستكون هذه ثالث مباراة يديرها الحكم في البطولة، إذ إنه أدار أيضا مواجهة المجر وسويسرا.

ولم يكن الحكم السلوفينى صاحب الـ 44 عاما، غريب على الكرة الإسبانية، حيث أدار هذا الموسم نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألمانى.

