تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل أم ونجلها حرقا في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة ربة منزل لقيامها بقتل أم ونجلها حرقا إثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر أغسطس لاستكمال المحاكمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية 6582 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، "تتهم النيابة العامة "ش.ج.ع"، 40 سنة ربة منزل - مقيمة شارع الرشاح خلف الجمعية، أرض عثمان هلال العادلي، قسم قليوب، القليوبية - لأنه، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الثامنة عشر عاما ميلاديا كاملا - قتلت عمدا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد، مع سبق الإصرار، بأن بيّتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى".

وأضاف “أعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء حتى ألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات”.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة وضعت النار عمدا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال واشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته قأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كلٍ من نسمة كمال حلمي ومدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول.