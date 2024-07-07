حزب المؤتمر: الشارع المصري يحتاج إلي نهضة في ملف الصحة وطفرة بالتعليم.. والحوار الوطني يقوم بذلك 

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، تعبر عن انطلاقة واعدة للنسخة الجديدة من الحوار، خاصة أنه يناقش العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري وترتبط بشكل أصيل بمشكلاته وقضاياه الشائكة، على رأسها ملف التعليم والذي أعلن مجلس الأمناء أنه سيكون في طليعة المناقشات، إذ يتناول ملف الثانوية العامة.

وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوار الوطني يظهر اهتمامًا كبيرًا بملفات الصحة والتعليم وهي بادرة طيبة تعبر عن أولويات الشارع المصري الذي يحتاج إلى نهضة في ملف الصحة وطفرة في ملف التعليم، معربًا عن تطلعاته في أن تصل تلك المناقشات إلى توصيات فاعلة يمكن تنفيذها بما يخدم هذين الملفين ويعود على الشعب المصري بالنفع.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أثبت تواصل محمود بينه وبينه الحكومة الجديدة، من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، إلى جانب ترتيب أولويات المناقشة للملفات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لصالح المواطن.

وأشار مرشد إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بالحوار الوطني، والذي استحق عليه شكرا خاصا من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحًا أن ذلك يعبر عن نية لدى الدولة لإنجاح الحوار.