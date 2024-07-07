رئيس مجلس الدولة الصيني: تعزيز التعاون مع بريطانيا سيسهم في مواجهة التحديات العالمية

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج اليوم /الأحد/ أن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بين بكين ولندن لا يخدم مصالح البلدين فقط بل يسهم في وحدة المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية..قائلا: إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بريطانيا كما أنها على استعداد للعمل مع الحكومة البريطانية الجديدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف لي، في رسالة تهنئة بعث بها إلى زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة وزراء بريطانيا حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن بكين ولندن تعملان بشكل مشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار والرخاء حول العالم.

يشار إلى أن حزب العمال البريطاني المعارض حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.