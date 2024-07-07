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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية، وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هـ.

 داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات، ومزيد من التقدم والرقي والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

كما قدم الفريق أحمد خالد التهنئة إلى مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة العام الهجري الجديد.

الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الهجري الجديد 1446 بمناسبة حلول العام الهجري الجديد