وفد طلاب بريطاني يشارك في برنامج تدريبي بجامعة طنطا

استقبلت جامعة طنطا وفدا طلابيا من جامعة برادفورد البريطانية، حيث التقى بهم اليوم الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، ضمن برنامج تدريبي تنظمه الجامعة لمدة شهر لـ 31 طالبا من طلاب الجامعة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثقافية، والعلمية المشتركة، وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الجامعة في اتفاقية التعاون مع جامعة برادفورد، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأن اتفاقية التعاون مع جامعة برادفورد تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا والتي ترتكز على تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال التدويل والشراكات الفعالة مع الجامعات الأجنبية ذات المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، موضحاً أن القدرات المتميزة للجامعة من حيث الموارد المادية والبشرية التي استطاعت الجامعة تدعيمها خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر إيجابي في استقطاب الجامعات الأجنبية المتميزة في التصنيفات الدولية للتعاون مع جامعة طنطا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسين أن البنية الأساسية للجامعة من المنشآت والمعامل المتطورة والتي جرى تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير القياسية العالمية بالإضافة إلى تجهيز وحدات إسكان فندقي فاخرة لاستقبال الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية، أسهمت في تحقيق المستهدفات التدريبية ورضا الطلاب المتدربين موضحاً أنه روعي في تصميم البرامج التدريبية أن تكون مناسبة للتنوع المعرفي لتخصصات الطلاب المتدربين والتطور التكنولوجي والتقني، وتم ذلك بالمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة وبمعامل الجامعة المتطورة والتخصصية المتميزة، موجها الشكر للدكتور عماد عتمان والدكتور أحمد نصر وفريق العمل القائم على تنظيم الزيارة.

أضاف الدكتور أحمد نصر أن الزيارة تتضمن برنامج ترفيهي لزيارة عدداً من المعالم السياحية والأماكن الترفيهية بالعديد من المحافظات، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية داخل الجامعة، موضحا أن اتفاقية التعاون تشمل البرامج التدريبية والإعداد للمنح المزدوج ببعض البرامج الاكاديمية بكلية الهندسة بالإضافة إلى التعاون البحثي والمؤسسي والتبادل الطلابي، مما يسهم في تحسين المكانة الريادية لجامعة طنطا في التصنيفات الدولية.

جدير بالذكر أن جامعة برادفورد تحتل مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية مثل تصنيف THE World تايمز العالمي (501 عالمياً) وتصنيف QS World (531 عالمياً) وتصنيف Sustainability QS للاستدامة (363 عالمياً).