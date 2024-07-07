ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مغامرة مثيرة تحت الماء تتحول إلى كابوس في THE LAST BREATH

النفس الأخير
النفس الأخير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعيش مجموعة من أصدقاء الجامعة مغامرة مثيرة تحت الماء سرعان ما تتحول إلى كابوس، من خلال أحداث فيلم THE LAST BREATH الذي ينطلق في دور العرض المصرية يوم الأربعاء المقبل، وهو فيلم إثارة ومغامرة مرعبة من إخراج يواكيم هيدن.


في فيلم THE LAST BREATH، يجتمع مجموعة من أصدقاء الجامعة القدامى في جزيرة كاريبية ساحرة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات والذكريات.

 تنقلب مغامرتهم إلى كابوس عندما يشرعون في رحلة غوص لاستكشاف حطام سفينة حربية من الحرب العالمية الثانية التي تم العثور عليها مؤخراً. 

ما يبدأ كمغامرة مثيرة في التاريخ يتحول سريعاً إلى كابوس عندما يجدون أنفسهم محاصرين داخل متاهة صدئة للسفينة، محاطين بأسماك القرش البيضاء الكبيرة.

عندما تتحول الطمأنينة إلى مأساة، يجب على الأصدقاء التنقل عبر المتاهة المائية الخطيرة بينما يتعرضون للمطاردة من قبل المفترسات التي لا ترحم. 

مع نفاد مخزون الأكسجين، يجب عليهم القتال من أجل البقاء وحماية أحبائهم. هل سيتمكنون من الهروب من الفخ القاتل، أم سيكون هذا نفسهم الأخير؟

الفيلم من بطولة جوليان ساندز، كيم سبييرمان، جاك بار، ألكساندر أرنولد، وإخراج يواكيم هيدن، الذي قدم من قبل فيلم Breaking Surface، يجمع فيلم THE LAST BREATH  بين أفلام الرعب والتوتر العالي لأفلام الإثارة، على خلفية بحر الكاريبي الجميلة والمرعبة في نفس الوقت.

سفينة حربية THE LAST BREATH اسماك القرش جوليان ساندز