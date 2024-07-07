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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين عام "التعاون الخليجي": استقرار العراق أولوية وأهمية لدى دول المجلس

مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن استقرار العراق أولوية وأهمية لدى دول المجلس لما يربطهما من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة، وهو الأمر الذي أكد عليه كذلك البيان الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ160 عن مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه العراق، ودعم جميع الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/ في الرياض، بوفد من برلمان العراق برئاسة شعلان عبدالجبار علي الكريم، وعضوية كل من كريم عليوي، وجاهوش الخفاجي، والدكتور ياسين العيثاوي، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار البديوي إلى تطلع الجانبين لتعزيز التعاون القائم بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين وفقا للمصالح المشتركة.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق