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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمين قتلا صديقهما بسبب الشقة في حدائق القبة

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل صديقهما بمنطقة حدائق القبة، لجلسة 30 يوليو.

قتلا صديقهما بحدائق القبة 

وخلال التحقيقات في القضية اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وذكر المتهمان أن المجنى عليه صديقهما وأقام معهما داخل شقة أحدهما بناء على طلبه، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهما استولى على بعض محتويات الشقة.

وشرحت التحقيقات أن المتهمين توجها إلى المجني عليه واستدرجاه لشقتهما واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقه من الشقة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

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