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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مبادرة صيف آمن على شاطئ "قادرون" في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
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شهد نادى وشاطىء قادرون بلاج لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة ، إنطلاق مبادرة توعوية جديدة للهلال الأحمر المصرى فرع دمياط بعنوان "صيف آمن "

 

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أن متطوعى الهلال الأحمر المصرى فرع دمياط وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز وجمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة  بدمياط الجديدة، أقاموا الفعاليات على شاطيء قادرون ، حيث تواجد عدد من المتطوعين.

 


وأضاف رئيس الجهاز، أن الفعاليات  شملت فرق غرف الطواريء والدعم النفسى والتوعية الصحية والإسعافات الأولية وفريق الإعلام .

 


وأشار رئيس الجهاز ، إلى أنه وعلى مدار اليوم وعلى شاطيء قادرون، قام متطوعى الهلال الأحمر المصرى بتقديم شرح لأولياء أمور أبنائنا من ذوي الهمم كيفية التعامل مع أبنائهم من خلال فريق الدعم النفسى وفريق إعادة الروابط الأسرية ، وكذا كيفية التعامل مع الإصابات من كدمات وجروح من خلال فريق الطوارئ والإسعافات الأولية ، وسط أجواء جميلة وترحاب من الأسر بنلك المبادرة.

 


ونوه رئيس الجهاز إلى أن فريق التوعية الصحية نفذ حملة "صيف آمن " ، كما جرى توزيع برشور بالتعليمات الصحية الصحيحة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحرارى،  وكذا حملة تعريفية بالهلال الأحمر المصرى أهدافه ومبادئه فى التعامل مع رواد شاطئ قادرون بلاج لذوى الهمم

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