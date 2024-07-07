استعدادًا لأولمبياد باريس.. محمد الننى ينضم لمعسكر الفراعنة

أعلن المنتخب المصرى الأولمبى، انضمام محمد النني لاعب آرسنال السابق، إلى معسكر الفريق المشارك في أولمبياد باريس، خلال الفترة بين 24 يوليو الجاري و حتى 11 أغسطس المقبل.

ومن المفترض أن تسافر بعثة المنتخب الأولمبى إلى فرنسا، الأربعاء المقبل، لخوض وديتين مع أوكرانيا والعراق، يومي 14 و17 يوليو الجاري، ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية، استعدادا لأول لقاء رسمي، مع الدومينيكان، يوم 24 من الشهر الحالي.

وتمت الاستعانة بمحمد النني وأحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، كلاعبين فوق السن، في ظل اللائحة التي تسمح بمشاركة 3 لاعبين أكبر من 23 عاما، مع المنتخب الأولمبي.



ويخوض الننى اليوم الأحد، أول تدريباته مع المنتخب الأولمبي، وذلك بعد الاستقبال الحافل من الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.