وزير فلسطيني: نعد الخطط والبرامج اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد

أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني، سامي حجاوي، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية وضعت عدة محاور لخطة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني تتضمن إعادة بناء البلديات والبنية التحتية في قطاع غزة على مدار الأشهر الستة الأولى من الجدول الزمني للخطة.

وقال حجاوي - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" - "إن خطة الحكومة تتضمن أيضا إزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى تمديد شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة النفايات المتراكمة في القطاع وإصلاح شبكتي الكهرباء والاتصالات".

وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب اعتداءات الإسرائيليين في الضفة الغربية ونابلس، وتدميرهم الممنهج لمكونات الحياة والبنية التحتية، لافتا إلى أن جميع بلديات قطاع غزة تناشد بضرورة وضع خطط وبرامج محددة، سيتم تنفيذها عند تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وبدء العمل بإعادة إعمار القطاع.

وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا للمانحين في دعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من مصادرة لأموال المقاصة والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن التعاون مع المانحين سيكون على كل المستويات ليشمل دعم خزينة الدولة، والمشروعات، وتمويل أعمال التدريب وشراء المعدات والآليات لإعادة إعمار القطاع من جديد.