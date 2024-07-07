زراعة ٢٥ شتلة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي

تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفة مستمرة حفاظا على صحة المواطنين ومتابعة تطوير وتجميل الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة والقري، تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء.

حيث تابع رئيس المركز وباشراف ربيع عبد العظيم و فضل الجبالى وهشام حسانين، نواب رئيس المركز أعمال تمهيد وتسوية الطرق، حيث تم اليوم تمهيد طريق مصر اسوان الزراعي بحضور محمود ابراهيم مساعد رئيس المركز، بداية قرية الكفور وحتى زمام حي شمال المدينة، باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها، حيث جرى رفع الاتربة والناتج اليومي المخلفات من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات بدعم من الحملة الميكانيكية بمركز مطاي.

كما قامت ادارة تجميل وتطوير المدينة بقص وتهذيب الاسيجة والأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي ونظافه مدخل مطاي الشمالي، وتمهيد جوانب طريق مصر أسوان الزراعي وتوسعته باستخدام الجليدر.

كما قامت ادارة تجميل وتطوير المدينة، بزراعه عدد ٢٥ شتلة متنوعة كتدعيم للاشجار الموجوده بالفعل بالاضافه إلى ري الأشجار المزروعه من قبل ورفع نواتج قص وتهذيب الاسيجة والأشجار بحضور حسن جلال مدير ادارة تجميل المدينة، بالتعاون مع الحمله الميكانيكية.

ومن جانبه قال محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي أن العمل على تعبيد الطرق بالمدينة والقرى مستمر حتى الانتهاء من تسوية ورفع المخلفات بالطرق العامة ومداخل القرى.