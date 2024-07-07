حركة تنقلات محدودة بسوهاج.. البدري رئيسا للمنشاة وبهنس لأخميم وعبد الشافي لساقلتة

أصدر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 321 لسنة 2024، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من أحمد البدري عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتكليف علي محمد بهنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتكليف خالد عبد الشافي محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة ساقلتة .

كما شمل القرار إنهاء تكليف أحمد السيد محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وعودته إلى جهة عمله الأصلية.

وأكد محافظ سوهاج أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات لمكافأة المجتهدين، ومحاسبة المقصرين.

وكان اللواء عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، أقال رئيس مركز ومدينة المنشاة، وذلك خلال زيارته الميدانية اليوم، حيث تلاحظ له خلال جولته تردي مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق بالمدينة والقرى التي تفقدها المحافظ اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

محافظ سوهاج: سيتم المرور على جميع المدن والقرى وسنكافئ المجتهدين ونحاسب المقصرين

وأكد محافظ سوهاج، على إجراءه جولات ميدانية بجميع مدن وقرى المحافظة تباعا، لافتا إلى مكافأة المجتهدين، ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على الوصول بسوهاج إلى مقدمة المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع أبنائها المخلصين.

شملت جولة محافظ سوهاج، بالمنشاة تفقد سوق أولاد سلامة الحضري الجديد، بحضور النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، حيث وجه محافظ سوهاج، مسئولي الطرق بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى قرية أولاد سلامة، بداية من سور مطار سوهاج الدولي، وحتى السوق الجديد بالقرية، على أن تشمل الأعمال رصف وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الإنارة، وذلك تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى السوق بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ سوهاج، خلال جولته بالمنشاة بعض الطرق بقرى "أولاد علي، والخنانسة شرق، والزوك"، ومدخل مدينة المنشاة، مبديا استياءه من سوء حالة الطرق، وعدم تمهيدها بالشكل اللائق.