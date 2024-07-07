صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرى منبال وبردنوها بمركز مطاي

تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بالطرق الرئيسية بالمراكز والقرى بما يحقق ترشيد استهلاك الطاقة، تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينه مطاي أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بقرية منبال وقرية وابوان، حيث جرى صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بالطرق الرئيسيه لقرية منبال ومداخل القرى، بحيث يجرى ترشيد الاستهلاك بنسبه ٧٥٪ ترشيدا للطاقة، بما لا يؤثر على الإنارة العامة للمواطنين بحضور هشام عبد الحليم رئيس القرية.

كما تمكنت إدارة الكهرباء بقرية بردنوها من صيانة أعمدة الإنارة وكشافاتها بقري مجلس قروي بردنوها ترشيدا للطاقة بحضور ربيع عبد الحليم، رئيس القرية.



وأكد محمد عبد الغني رئيس المركز، على استمرار الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي في ترشيد استهلاك الطاقة بالمركز، والمتابعه المستمره لحملات ترشيد استهلاك الطاقة بالطرق العامه ولوحات الإعلانات ومتابعه قرار غلق المحال التجاريه والورش في المواعيد المحددة.