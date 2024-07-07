غرفة السياحة: شركة الطوافة السعودية مسؤولة عن سلبيات الحج

أكدت غرفة شركات السياحة، أن مسؤلية الشركات المنظمة لبرامج الحج تتلخص في سفر وعودة الحجاج ووسائل النقل وليس الخدمة بالمشاعر المقدسة، وذلك في إشارة الى الأحداث التي وقعت بموسم الحج السابق 1445 هـ، والتي نتج عنها وفاة العديد من الحجاج، وتشكلت لجنة للتحقيق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الغرفة في خطاب للشركات: "في ضوء قيام شركتكم بتنفيذ رحلات حج موسم 1445 هـ فأننا نحيط علم سيادتكم بأن مسئوليتكم تجاه الحاج تنحصر في حجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير وسائل التنقل بالمملكة العربية السعودية منذ لحظة وصول الحاج وحتى عودته، فضلاً عن توفير وسيلة سفر وعودة للحاج، بالإضافة إلي إنهاء إجراءات استخراج التأشيرة للحاج علي المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (نُسك) وكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بوزارة السياحة والآثار".

وتابعت: "أما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة (عرفات – مزدلفة - منى) فهى تندرج تحت مظلة العقد الموحد المبرم بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع للسياحة المسئولة عن تقديم الخدمة للحجاج بالمشاعر والتى يعمل على تنفيذها ميدانيا ً مراكز الخدمة التابعة لشركة رحلات ومنافع للسياحة (وفقا ً للاشتراطات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن)، وبالتالى فإن توفير أماكن الإقامة للحجاج (وفقاً للمساحات المقررة من وزارة الحج والعمرة السعودية) وتقديم خدمات التغذية (الوجبات الغذائية)، بالإضافة إلي خدمات تجهيز وفرش المخيمات وفقاً لمواصفات العقد (المكيفات – والمراوح – والثلاجات والفريزرات ... إلخ) فهى مسئولية الشركة السعودية ومراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، وتنتفى مسئولية شركتكم عن كافة هذه الخدمات".

ونوهت الغرفة: "وترتيبا على ذلك فقد بادرت الغرفة بالتدخل لدى شركة رحلات ومنافع للسياحة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بعض السلبيات والقصور في تقديم الخدمات الذى حدث لدى بعض مراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة وجارى التواصل مع شركة رحلات ومنافع للسياحة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة الحجاج ويضمن حقوقهم".