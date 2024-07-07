مركز جسور يُقدم ورشة "أكابيلا" لتعلم الغناء

يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لفن "الأكابيلا"، بالتعاون مع فريق كلاسيكيات بقيادة داليا إيهاب، وذلك بمركز جسور الثقافي بالزمالك.

تهدف الورشة تعليم وتدريب المهتمين على هذا الفن، من خلال تعليم أساسيات فن "الأكابيلا" وتدريبات على تقنيات الغناء بدون موسيقى، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في العروض موسيقية، وذلك على مدار ستة أسابيع.

يُعدّ فن الأكابيلا فنًا موسيقيًا فريدًا يعتمد على الأصوات البشرية فقط لخلق موسيقى غنية ومتنوعة دون الحاجة إلى أي آلات موسيقية.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورٍ من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.