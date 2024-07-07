حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء مركز مطاي

تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظل بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الانارة، بكل المراكز والقرى، والتشديد على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للأماكن الحيوية .

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تابع محمد عبد الغني حسن ، رئيس مركز ومدينة مطاي، حملات النظافة بمركز مطاي، حيث نظمت الوحدات المحلية لمجلس قروي ( بردنوها، ابوان) حملات نظافة مكثفة ورفع المخلفات من نقاط تجميعها بالقري والتوابع ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز أن أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، لخلق سيولة مرورية وخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

كما قامت إدارة الاحياء بالمدينة بعمل حملات نظافة مكثفة، بنظام الورديات لرفع المتولد الرئيسي.