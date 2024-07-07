ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة

زيارة تفقدية
زيارة تفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على مدار اليوم الأحد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع عدد مساعدي الوزيرة وقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة .

كما أجرت الدكتورة منال عوض، جولة تفقدية للإدارات والوحدات المركزية والقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة وعلى رأسها الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووحدة المخلفات البلدية الصلبة، وقطاعات التفتيش وتقويم الأداء والشئون المالية والقانونية وبرنامج "مشروعك " وصندوق التنمية المحلية وقطاع المحليات ومتابعة أداء القيادات المحلية بالمحافظات وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها على التعرف على جميع العاملين والقيادات بالقطاعات والإدارات المختلفة التي تفقدتها والتعرف على أهم الملفات العاجلة التي يتم العمل عليها لخدمة المواطنين في جميع المحافظات .

IMG-20240707-WA0009
IMG-20240707-WA0009
IMG-20240707-WA0010
IMG-20240707-WA0010
IMG-20240707-WA0008
IMG-20240707-WA0008
IMG-20240707-WA0007
IMG-20240707-WA0007
IMG-20240707-WA0005
IMG-20240707-WA0005
IMG-20240707-WA0006
IMG-20240707-WA0006
IMG-20240707-WA0004
IMG-20240707-WA0004
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاجتماعات الثنائية مع عدد مساعدي الوزيرة وقيادات الوزارة ورؤساء