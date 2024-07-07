وزيرة التنمية المحلية تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على مدار اليوم الأحد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع عدد مساعدي الوزيرة وقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة .

كما أجرت الدكتورة منال عوض، جولة تفقدية للإدارات والوحدات المركزية والقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة وعلى رأسها الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووحدة المخلفات البلدية الصلبة، وقطاعات التفتيش وتقويم الأداء والشئون المالية والقانونية وبرنامج "مشروعك " وصندوق التنمية المحلية وقطاع المحليات ومتابعة أداء القيادات المحلية بالمحافظات وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها على التعرف على جميع العاملين والقيادات بالقطاعات والإدارات المختلفة التي تفقدتها والتعرف على أهم الملفات العاجلة التي يتم العمل عليها لخدمة المواطنين في جميع المحافظات .

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