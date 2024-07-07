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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي يتابع حملات النظافة اليومية بالطريق الدائري والكورنيش

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي أعمال النظافة اليومية بالطريق الدائري بمطاي وكورنيش الإبراهيمية.

واوضح محمد عبد الغني، رئيس المركز أن اداره الطريق الدائري قامت برفع القمامه من نقاط تجميعها حيث جرى رفع الاتربه من على جانبي الطريق الدائري ومن الحاره الوسطى للطريق الدائري من اول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام كما جرى رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق الدائري  بحضور عبد الباقي رئيس اداره الطريق الدائري.

كما قامت اداره الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافه مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع مخلفات تهذيب الأشجار  بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه بحضور اشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش.  

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافه مستمره بالمدينه والاحياء ويجرى متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز.

مدينة مطاي أعمال النظافة اليومية كورنيش الإبراهيمية طريق مصر أسوان الزراعي