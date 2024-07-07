الشايب والست والنونو.. تفاصيل مشروعات سينمائية قيد التنفيذ

جرى الإعلان عن عدد من المشاريع السينمائية، لكبار نجوم الفن المصرية، وذلك ببدأ التحضيرات خلال الفترة المقبلة، للحاق بالمواسم السينمائية المقبلة.

أبرز الأعمال التى تم الإعلان عنها

فيلم الشايب

سيجرى إنتاج العمل بميزانية ضخمة خلال الفترة المقبلة، ليقدم بشكل يليق بالمشاهد العربى، وقدم الفنان آسر ياسين شخصية الشايب فى الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، والذى ينافس فى الموسم السينمائى الحالى.

السقا وفهمى "ثنائية فنية"

يشارك الثنائي الفني الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمى، بفيلم بطولة مشتركة بعنوان "أحمد وأحمد"، وأعرب الفنان أحمد فهمى عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان أحمد السقا، ووجه فهمى الشكر إلى المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

عودة عمرو دياب للسينما

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انتظار قرار عودة الهضبه عمرو دياب من العودة للسينما بعد غياب دام لسنوات.

وأكد رئيس هيئة الترفيه أنه بمجرد قبول عمرو دياب العرض السينمائى، ستكون البطولة النسائية للفنانة نانسي عجرم.

فيلم "الست"

جرى الإعلان عن بدأ التحضير لفيلم "الست"، والذى يروي السيرة الذاتية لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، فى طرح المسيرة الفنية والحياتية لها.

الفيلم من بطولة الفنانة منى ذكى، وبدأت التحضيرات للعمل وسيتم الانتهاء منه فى أقرب وقت لعرضه سينمائياً فى مصر والعالم العربي.

فيلم "النونو"

الإعلان عن فيلم "النونو"، للنجم أحمد حلمى، والمنتظر بدء التحضير له آخر العام الجارى، للعرض العام المقبل.

من جانبه كان قد أعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إنشاء صندوق "بيج تايم" لإنتاج الأعمال الفنية بكل أنواعها، وتضم بخلاف الأعمال سالفة الذكر، مجموعة من النجوم جارى التحضير لهم، مثل كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد السقا، محمد هنيدي، هشام ماجد، شيكو.