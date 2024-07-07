إقبال تاريخي على الانتخابات التشريعية الفرنسية

على مدار يومي 6 و7 يوليو 2024 تجرى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، ووفق وزارة الداخلية، أدلى الناخبون بأصواتهم أمس في سان بيير وميكلون، وجوادلوب، والمارتينيك، وجيانا، وسان مارتن، وسان بارتيليمي، وبولينيزيا الفرنسية، وفي السفارات والقنصليات الموجودة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.

أما اليوم الأحد 7 يوليو، يدلي الناخبون بأصواتهم في فرنسا وفي ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وفي السفارات والقنصليات خارج منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي.

*معدل التصويت حتى الساعة 12 ظهرا*

علمت "البوابة نيوز" من وزارة الداخلية الفرنسية أن اليوم الأحد 7 يوليو 2024 قد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 26.63% الساعة 12 ظهرا. فيما بلغت عام 2022، في الوقت نفسه، نسبة المشاركة 18.99%.



وبالتالي تشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة اقبالا تاريخيا حتى الآن، حيث بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية 26,63% عند منتصف النهار في رقم هو الأعلى منذ 1981.

وكانت نسبة المشاركة في مثل هذا التوقيت من الدورة الأولى التي جرت يوم 30 يونيو قد بلغت 25,9%.

وتصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى وحل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانيا، فيما أتى الائتلاف الرئاسي في المركز الثالث ويبدو أنه خارج المعادلة السياسية، حيث أصبح أقصى اليسار واليمين هما فرسا رهان الانتخابات البرلمانية وسوف تحدد التحالفات السياسية لون ومصير الحكومة الجديدة القادمة.