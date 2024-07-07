تحقيقات مع المتهمين في مشاجرة بـ«الأسلحة» داخل فيلا بلوجر

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة المتهمين في مشاجرة بـ«الأسلحة» داخل فيلا بالتجمع خلال

حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركى، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.



وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من البلوجرز كان أحدهم يتلاعب بسلاح أبيض، واسفر ذلك عن نشوب مشاجرة بينه وبين بلوجر آخر يدعي حسن بيسو.

كما دلت التحقيقات وفقا لمحضر الشرطة الذي دون الواقعة أن حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي تضمن قيام التزام الحضور بالاستايل الشعبي في الملابس وطريقة الاحتفال.



وتبين من التحقيقات أن البلوجر حسن بيسو، أصيب بجروح بالغة استدعت إجراء عملية جراحية في ذراعه، ومثل منذ قليل، أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بعد اتهامه عدد من الأشخاص في الحفل بإحداث إصابته بأسلحة بيضاء .



وفي سياق آخر، تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الفتاة الأوكرانية “ دارية نوفاكزنيا” المُتسببة في حادث تحطم سيارة والتعدي على مالكتها وشقيقتها داخل كمبوند دار مصر في منطقة التجمع، وأكد التقرير إيجابية تعاطي المتهمة للمواد المخدرة.



حادث الفتاة الأوكرانية

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأجنبية “ دارية نوفاكزنيا” وجهت السباب والشتائم لمالكة السيارة وشقيقتها عند اتصالهما بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

ودلت التحقيقات في الواقعة، على أن إقامة الفتاة الأوكرانية “ دارية نوفاكزنيا” منتهية منذ 6 أشهر وكانت تقود السيارة في حالة سكر، وهو الأمر الذي أسفر عن الاصطدام بسيارة شقيقة الشاكية وتحطيمها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات على أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة أوكرانيا وارتكبت الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق