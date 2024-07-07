ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسامة ربيع يقدم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية ويبحث سبل تعزيز التعاون

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، التهنئة إلى اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال على ثقة القيادة السياسية بتعيينه محافظا للإسماعيلية، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياته.

شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات تطوير حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الهيئة لمواطني المحافطة.

خلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي بمنطقة القناة، واعتزامها تطوير وتحديث حزمة الخدمات المقدمة من خلالها في المجالات المختلفة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء مع محافظة الإسماعيلية وفتح آفاق أرحب للتنسيق المشترك في مجالات عمل جديدة بما يصب نحو تحقيق المصلحة العامة وتلبية المتطلبات التنموية للمرحلة الراهنة.

محافظ الإسماعيلية: قناة السويس شريك رئيسي في دفع عملية التنمية

من جانبه، أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عن تقديره للدور التنموي والخدمي لهيئة قناة السويس، ودورها الكبير في دعم محافظات القناة كشريك رئيسي في دفع عملية التنمية بالمحافظة.

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذي أهداه في المقابل درع المحافظة.


               

قناة السويس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس الإسماعيلية