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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التضامن تستقبل نيفين القباج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي حرصت على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالجهود المبذولة التي قامت بها السيدة نيفين القباج خلال فترة توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في فترة شهدت العديد من التحديات، مشيرة إلى أنه سيتم البناء على تلك المجهودات واستكمال العمل في ملفات وبرامج الوزارة المختلفة. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها وجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يتمنون دوام التوفيق للسيدة نيفين القباج خلال المرحلة المقبلة.

التضامن مايا مرسي نفين القباج وزيرة التضامن العاصمة الإدارية